Jhonny Depp rompió el silencio y habló sobre si está vetado por Hollywood

Ayer, Jhonny Depp llegó hasta Barcelona para participar del Festival Internacional de Cine de Barcelona -Sant Jordi, evento cinematográfico donde presentó su última película: El fotógrafo de Minamata.





A diferencia de las últimas veces que estuvo cerca de la prensa, en especial durante las audiencias del conflicto legal con su ex pareja Amber Heard, el actor se mostró muy dispuesto a hablar con los periodistas.





Durante 90 minutos, el actor de 57 años conversó con la prensa, eso sí no aceptó preguntas sobre su ex.





Entre las múltiples preguntas que recibió Depp, un periodista le consultó si se sentía vetado por la industria de Hollywood. Recordemos que tras conocerse el conflicto con Amber Heard, Jhonny fue despedido de Animales Fantásticos 3.



"Tengo sentimientos distintos al respecto...Ante todo, uno solo puede hacer una cosa en la vida: levantarte y respirar hondo sin miedo. No suelo pensar demasiado en estas cosas, son problemas temporales. Me interesa más permitirme por primera vez en mi vida hacer música otra vez, escribir canciones, un libro...Estoy contento de poder hacerlo, no me voy a limitar ya más. A lo mejor no pinto muy bien, pero lo hago. Me gusta describirme como alguien que fluye, que está en un proceso de cambio continuo", señaló.





Deep también respondió una pregunta sobre si echaba o no de menos su emblemático personaje Jack Sparrow. Su respuesta fue negativa, pues ese papel camina con él para todos lados.





"Viajo siempre con él en la maleta. Por si tengo la oportunidad, sobre todo sin que la prensa se entere, de ir a un hospital disfrazado y de convertirme en el capitán Jack para los niños durante tres o cuatro horas de improvisación", concluyó.