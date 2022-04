Jim Carrey asegura que se retirará de la actuación: "He hecho suficiente"

El entrañable actor estadounidense, Jim Carrey (60), no pretende continuar con la carrera que décadas atrás lo convirtió en uno de los comediantes más prominentes del mundo, o por lo mes eso es lo que dice.

Carrey fue consultado sobre si iba a tener un rol en la película inspirada en la cantante de country Dolly Parton, luego de que ella afirmara que le encantaría que Carrey personificara a su expareja, el músico Porter Wagoner.

El protagonista de "Truman Show", cuya última aparición fue en el filme "Sonic The Hedgehog 2", donde interpreta al Dr. Robotnik, respondió decididamente a la interrogante.

"Bueno, me voy a retirar. Sí, probablemente. Estoy siendo bastante serio", aseguró al medio Access Hollywood, para después poner una única condición a su regreso, que tendría que ser sumamente especial.

"Depende. Si los ángeles traen algún tipo de guión escrito con tinta dorada que me diga que va a ser realmente importante para que la gente lo vea, puede que siga por el camino, pero me estoy tomando un descanso", expresó.

Para concluir, el protagonista de "Ace Ventura" se refirió a la calma que le trae estar alejado de las cámaras.

"Me gusta mucho mi vida tranquila, me gusta mucho pintar y me encanta mi vida espiritual y siento que, y esto es algo que quizá nunca oigas decir a otra celebridad mientras exista el tiempo, tengo suficiente. He hecho lo suficiente. Soy suficiente".