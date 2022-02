JLO habla de su "segunda oportunidad" con Ben Affleck: "Me siento afortunada"

A mediados de 2021 fueron paparazzeados tal y como había pasado dos décadas antes: besándose acarameladamente y con caras de evidente felicidad. La cantante Jennifer Lopez y el actor Ben Affleck se encuentran viviendo una nueva relación que los tiene en las nubes.

Así al menos lo confesó Lopez en entrevista con People, donde habló de esta "segunda oportunidad" con el intérprete de "Batman". "Nunca me he sentido mejor, es que estamos en un momento muy hermoso. Me siento muy afortunada, feliz y orgullosa de estar con él. Es una hermosa historia de amor que está viviendo su segunda oportunidad", dijo la artista.

Entre 2002 y 2004 ambos vivieron un mediático romance que revivió el año pasado y que no estuvo exento de miedos, ya que en su primera vez "fuimos ingenuos y caímos en las trampas".

"Pero ahora fue como 'somos felices y no queremos que nada de eso influya ahora'. Estamos más viejos, somos más inteligentes, tenemos más experiencia, estamos en diferentes etapas de nuestras vidas, tenemos hijos y estamos muy conscientes de eso", agregó JLO.

La voz de "On the floor" también tuvo elogios para Affleck, de quien aseguró sentirse orgullosa "por el hombre en el que se ha convertido y que me tocó mirar de lejos". "Siento que está en un momento de su vida, al igual que yo, en el que has aprendido de ti y te has dado cuenta, lo que te lleva a un lugar donde te sientes bien contigo mismo y puedes ser feliz y tener una relación saludable", recalcó.

Respecto del futuro con el actor, la también actriz dijo que "solo quiero tener amor y felicidad con mis hijos y mi pareja".