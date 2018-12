Joaquín Méndez lloró tras visita de Camila Recabarren y su hija al "Mucho Gusto"

Varias lágrimas derramó Joaquín Méndez luego de la visita de Camila Recabarren y su hija al "Mucho Gusto".

Indudablemente que el principal tema de conversación fue la ex relación que tuvieron, momento que generó mucha emoción en el argentino, en especial por la presencia de la pequeña Isabella.

"Me pone muy feliz verlos juntos porque sé que tiene que conversar no más...no es como que van a volver ni nada, pero dense ese espacio, no sean pavos cuando la vida les está dando el espacio", dijo Begoña Basauri, desatando el llanto del panelista.

Sobre eso, Joaquín sostuvo que la hija de Camila logró llenar ese vacío de no poder ver a sus sobrinas en Argentina.