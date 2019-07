Joche Bibbó repasó al "grupo de los cordobeses": "Me dieron la espalda"

Con su participación en los reality "40 ó 20" y "Mundos Opuestos", José Luis Bibbó abrió la puerta para que otros compatriotas suyos arribaran a Chile para tener diversas participaciones en televisión.

"La cofradía de los cordobeses" fue bautizado el grupo de argentinos provenientes de Córdoba, quienes parecían muy unidos hasta que "Joche" dijo lo contrario en "Podemos Hablar".

"Cuando fue el primer reality todos se colgaron como que eran 'los cordobeses' y eran todos porteños. No tengo nada contra los porteños, pero en el momento que yo estuve en otra recaída, o pasándola un poco, no estuvieron a mi lado. Y siento que son personas que van para donde calienta el sol", partió contando.

"Yo agradecido y feliz que a mi gente le vaya bien. Cuando a un amigo le va bien yo me emocionó. Pero sentía que al último, cuando por ejemplo una de mis metas era comprarme mi departamento, no recibí ninguna felicitación. Al contrario, eran criticas, 'yo hubiese comprado esto', o 'hubiese tenido esto mejor'", complementó.

No se quedó en eso y dijo que muchos de ellos lo veían como una competencia. "Mis logros no se los podía contar a mi gente. Tenía que ocultar mis logros porque no recibía una felicitación. Al último me veían como una competencia y no como un amigo. Nunca me felicitaban por nada. Me criticaban. Cuando ellos después entraron al mundo de la televisión, competían con uno".

"En el momento que más los necesité, fue cuando más me dieron la espalda. Entonces, chao pescao", lanzó, recordando un episodio cuando intentaron sacarlo de un contrato con una marca de telecomunicaciones.