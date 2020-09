John Boyega critica duramente a Disney por dejar de lado su personaje en "Star Wars"

Con duras críticas emplezó John Boyega a Disney por el poco uso a personajes de color en la trilogía del Skywalker en "Star Wars".

Además de su rol como Finn, también se refirió a los papeles de Oscar Isaac, Kelly Marie Tran y Naomi Ackie.

"Lo que diría a Disney es que no traiga a un personaje negro, publicite que son mucho más importantes en la franquicia de lo que son y luego los aparte a un lado. No es bueno. Lo diré directamente. Ellos sabían qué hacer con Daisy Ridley y con Adam Driver. Sabían qué hacer con esa gente, pero cuándo tiene que ver con Kelly Marie Tran o con John Boyega, que les jodan. ¿Qué quieren que digamos?", señaló a GQ.

"Lo que quieren que digamos es que "He disfrutado formando parte de esto, fue una gran experiencia". No, no, no. Aceptaré el trato cuando sea una gran experiencia. Ellos dieron todos los matices a Adam Driver y Daisy Ridley. Seamos sinceros. Daisy lo sabe. Adam lo sabe. Todos lo saben. No estoy descubriendo nada", complementó.