John Boyega recibe el apoyo de actores y directores tras su discurso contra el racismo

El asesinato de George Floyd ha derivado en diversas manifestaciones no solo en Estados Unidos, sino en otras latitudes como en el Reino Unido.

Uno que se sumó fue el actor John Boyega, quien llamó la atención por su fuerte discurso. "Gracias por salir hoy, gracias por estar ahí para mostrarnos su apoyo. Comunidad negra: los quiero y los aprecio. Hoy es un día importante. Estamos luchando por nuestros derechos. Estamos luchando por nuestra capacidad para vivir en libertad. Somos una representación física de nuestro apoyo a George Floyd. Somos una representación física de nuestro apoyo a Sandra Bland. Somos una representación física de nuestro apoyo a Trayvon Martin. Somos una representación física de nuestro apoyo a Stephen Lawrence", dijo.

Tras esto, se mandó una frase que generó mucho apoyo entre actores y directores. "Miren, no sé si voy a tener una carrera después de esto, pero a la mierda con eso", apuntó.

John Boyega. pic.twitter.com/KPFDUUFGlM — The Nikki Diaries (@thenikkidiaries) June 3, 2020

De inmediato la respuesta de sus colegas no se dejaron esperar, como Mark Hamill, que le prestó todo el apoyo.

Never been more proud of you, John. @JohnBoyega

❤️, dad https://t.co/XcXvBcblPG — Mark Hamill (@HamillHimself) June 3, 2020

Luego se fueron sumando diversos directores, quienes señalaron que trabajarían encantados con el intérprete. Fueron los casos de Jordan Peele ("Get Out"), Edgar Wright ("Baby Driver"), Duncan Jones ("Moon"), Cathy Yan ("Birds of Prey"), entre otros.

Have before and would again, in a heartbeat. So proud of John today. https://t.co/qLi4cwws2i — edgarwright (@edgarwright) June 3, 2020

Crazy that it even needs to be said, but of course!



I mean... he’s from Peckham and I’m from Bromley, but even so, I’ve STILL got his back! ❤️ https://t.co/5kXugkFt2u — Duncan Jones (@ManMadeMoon) June 3, 2020