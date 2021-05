John Cena tuvo que salir a pedir disculpas a China tras llamar país a Taiwán

Una verdadera polémica se generó en China luego que John Cena nombrara a Taiwán como un país durante un video promocional.

Esto, porque desde Beijing consideran que esta isla democrática autónoma, es una provincia separatista, con los chinos reclamando parte de ella como propia.

A través de un video, el intérprete de "Rápidos y Furiosos 9" y "Suicide Squad" se disculpó con China.

Hablando en mandarín, dijo que "Tengo que decir una cosa que es muy, muy, muy importante: amo y respeto a China y al pueblo chino", esto según traducción del sitio DDSD.

"Lamento mucho mis errores. Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho. Tienes que entender que amo y respeto a China y al pueblo chino", complementó.

🇺🇸 🇨🇳 | John Cena apologizes in Chinese for naming Taiwan as a country during an interview. pic.twitter.com/gfvxNAwXtW