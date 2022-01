John Mayer dio positivo por Covid-19 y debió cancelar concierto en México

El cantante y guitarrista John Mayer no podrá tocar en un concierto agendado en México junto a su banda, Dead & Company luego de haber dado positivo por coronavirus.

Según confirmó oficialmente el grupo a través de un comunicado en redes sociales, se enteraron que el músico estaba infectado justo antes de viajar a Cancún al festival "Playing in the Sand".

Today, just prior to leaving for Mexico, per his physician, @JohnMayer tested positive for COVID-19 and will be unable to perform at the upcoming “Playing in the Sand” event in Riviera Cancun January 7-10...

