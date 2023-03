Johnny Depp detalló su discreto estilo de vida en Inglaterra tras escándalo: "La verdad es que soy una persona bastante tímida"

Alejado de Hollywood, el actor Johnny Depp, ahondó en su modo de vida bajo perfil en la localidad de Somerset, Inglaterra, posterior al mediático juicio cruzado que tuvo con su exesposa, Amber Heard.

"Esa es una de las grandes cosas de Gran Bretaña, y especialmente de Somerset. Puedo ser yo mismo, y eso está bien", relató Depp al medio Somerset Life, quien vive en "una gran casa señorial".

Con respecto a su residencia, señaló "me encantan los lugares con carácter. Tengo varias casas en distintos lugares y todas significan algo especial para mí. No las tengo sólo para decir que las poseo, las tengo para usarlas y porque son algo especiales".

"La verdad es que soy una persona bastante tímida", reflexionó el intéprete de Jack Sparrow en "Piratas del Caribe", quien gusta de visitar tiendas de antiguedades y comprar tesoros para su casa.

"Los británicos son cool y te saludan como si fueras un vecino sin pasarse", dijo, antes de comparar con su anterior estilo de vida en Estados Unidos. "Puedo entrar en las tiendas sin estar rodeado de gente que quiere selfies. No me importa hasta cierto punto, pero a veces hay demasiada gente".