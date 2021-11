Jonathan Davis de Korn recordó los duros días vividos después de contraer coronavirus: "No comí durante un mes"

El líder del grupo de rock caliorniano Korn, Jonathan Davis, se sinceró con respecto al debilitamiento de salud que sufrió luego de haber testeado positivo por Covid-19 este año, tan solo semanas después de comenzar su gira por Estados Unidos.

Davis debió sortear complejos momentos durante y después de haberse enterado en agosto, y manifestó haber estado "cagado de miedo, estaba volviéndome loco", ya que no esperaba infectarse.

En una entrevista, el vocalista expresó que su novia había dado postivo tres días antes que él y que no esperaba contagiarse. "Yo estaba, como, 'negativo, negativo, negativo', como 'oh, acabo de esquivar una bala'. Luego salí positivo", recordó.

"Estaba totalmente aniquilado. No podía moverme, solo me dolía el cuerpo. No comí durante un mes, maldita sea. Pero gracias a Dios no llegó a mis pulmones; eso me habría asustado mucho", confesó.

Después de difíciles días combatiéndolo, finalmente salió libre del virus el día 25. El artista fue decidido y se subió al escenario de todas maneras, pese a aún estaba experimentando las secuelas.

Pero el intérprete de "Blind" no tuvo el mismo desempeño de siempre, ya que cantó arriba de un trono y debió ser asistido con oxígeno para llevar adelante el show: "Solo quería superarlo porque vi lo feliz que estaba la gente al ver música en vivo y simplemente no quería decepcionar a nadie".

En ese tour, que inició el 5 de agosto, habían incorporado al bajista chileno Ra Díaz, mientras que el guitarrista James "Munky" Shaffer y el baterista Ray Luzier –al igual que Jonathan Davis– también dieron positivo.