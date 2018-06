Jorge "Kike" Acuña se defendió por pensión alimenticia de su hija

El lío judicial entre Jorge "Kike" Acuña y Roxana Muñoz por la pensión alimenticia de su hija sigue sin resolverse.

En conversación con "Intrusos", el futbolista sostuvo que está apenado porque no pudo llegar a un tipo de acuerdo con su ex pareja.

"Me voy triste porque pensé que se podía llegar a un acuerdo con algo que yo pudiera pagar pero no fue posible", dijo.

En ese sentido, explicó: "Es súper incómodo, tengo rabia, pena, pero bueno, lamentablemente no puedo costear el nivel de vida que lleva Roxana, vivo una realidad distinta a lo que vivía antes".

"Tengo toda la intención de pagar, quiero solucionar esto para estar con mi hija, pero se está pidiendo algo que mi bolsillo no aguanta", complementó respecto a las exigencias de su ex pareja.

También dijo que no ha podido ver a su hija hace bastante tiempo. "No la he visto hace largo tiempo por un problema con Roxana, no voy a entrar en detalles porque obviamente ella va a desmentir todo y siempre el malo de la película voy a ser yo".

"Ojala recapacite, ella sabe cuál es mi situación actual y sabe que lo que está pidiendo es imposible de pagar para mí", lanzó.