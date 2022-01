José Antonio Neme envía sentido mensaje a Sole Onetto: "Me dolió la noticia"

El periodista José Antonio Neme envió un sentido mensaje a su colega Soledad Onetto, quien este fin de semana anunció la interrupción de su embarazo.

Este lunes en "Mucho Gusto", el conductor se tomó unos momentos para saludar a Onetto: "Esto le ocurrió a una gran amiga mía, y sé que tiene muchos amigos acá, no solo porque es una gran profesional, sino que por su gran calidad humana", comenzó diciendo

"Uno ve a la periodista firme y analítica, pero ha pasado por un tránsito complejo. Ella misma dijo que su embarazo no pudo avanzar, lamentablemente. Estaba en tratamiento, pero por razones clínicas no pudo seguir con el proceso", explicó Neme sobre la situación de su ex compañera de labores.

En los últimos años Soledad Onetto había hablado de sus deseos de convertirse en mamá y de las dificultades con las que se había encontrado en el camino. En diciembre pasado anunció que estaba esperando a su primer hijo.

"Me dolió la noticia", continuó el animador del matinal de Mega, para luego dedicarle sentidas palabras a la periodista: "Sole, que tu condición de mamá no puede ser puesta en duda jamás, tienes ese don. Ella es muy mamá con todos nosotros, he tenido conversaciones muy profundas con ella en momentos difíciles de mi vida"

"Ella tiene una actitud maternal, una mujer no es mamá solo porque da a luz", concluyó.