"No, no hay caso, no se queda pegado", dijo José Luis Repenning criticando al doctor Rodolfo Neira por su video en donde afirma que no hay que vacunarse contra el Covid-19 y lo demostró "porque los celulares se quedan pegados en la piel". "Vacúnese, vamos a apoyar ahí al Ministro, vaya a vacunarse, es súper importante", le pidió en plena conducción de Meganoticias.

