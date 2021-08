Joven actor de comedia "Nuestro estúpido hermano" se encuentra desaparecido

El ex-pequeño actor, Matthew Mindler (19) que en la película de 2011 "Nuestro estúpido hermano" interpretó a Emily Mortimer, el hijo de Steve Coogan, actualmente se encuentra desaparecido.

Según un comunicado de Universidad de Millersville de Pensilvania, "la policía está pidiendo ayuda para encontrar a Matthew Mindler, de 20 años, un estudiante de primer año de Hellertown, Pensilvania, que ha estado desaparecido desde la noche del martes 24 de agosto de 2021", se expresó.

Según la publicación, el joven fue reportado como desaparecido a la policía de la universidad "a última hora de la noche", agregando que "no regresó a su habitación ni devolvió las llamadas telefónicas de su familia", siendo su madre notificada.

Con respecto a su última aparición, se informó que "Matt fue visto por última vez caminando desde su residencia, West Villages hacia el área de estacionamiento de Centennial Dr. a las 8:11 p.m. de ese mismo día", informó el comunicado.

En relación a cómo iba vestido, "llevaba una sudadera con capucha blanca de la Universidad de Millersville con rayas negras en el brazo, una mochila negra, jeans y zapatillas blancas (ver foto a continuación). Matt asistió a clases el lunes y martes, pero no asistió ni ayer ni esta mañana", aparece en el comunicado.

