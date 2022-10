Juan Cristóbal Meza respondió a las denuncias por violencia de Nicole Block

El compositor Juan Cristóbal Meza respondió a las denuncias y acusaciones por violencia que la actriz Nicole Block realizó en su contra este martes.

La ex pareja tuvo años de matrimonio en los que Block asegura haber sido víctima de violencia psicológica y física, incluyendo "patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara".

A través de una historia en su Instagram personal el hijo de Deflina Guzmán respondió a estas versiones, aunque prefirió hacerlo con frases filosóficas en vez de entregar su versión.

"Lo relevante en la mentira no es nunca la intencionalidad del que miente. La mentira no es algo que se oponga a la verdad, sino que se sitúa en su finalidad: en el vector que separa lo que alguien dice de lo que piensa en su acción discursiva referida a los otros. Lo decisivo, por tanto, el perjuicio que ocasiona en el otro, sin el cual no existe la mentira", fue la críptica frase del supuesto agresor.

La pareja inició su relación en 2018 y se casaron al poco tiempo. Un año después se trasladaron a Los Angeles, Estados Unidos, y en enero de 2020 la actriz anunció su separación.