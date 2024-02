Juan Pablo Álvarez revela que se sometió a intervención por problemas de calvicie

Juan Pablo Álvarez, reciente eliminado de "Top Chef VIP", reveló haberse sometido a un injerto de cabello con el fin de mejorar su autoestima.

"A mí ya me molestaba tener una pelada de fraile, en la coronilla. En redes sociales no faltaban los que molestaban y hasta mi hijo chico se reía", partió contando el ex chico reality a LUN.

De acuerdo a Álvarez, el procedimiento duró alrededor de 7 horas y le quitaron unos 3500 folículos capilares desde la nuca y zonas laterales de la cabeza, ya que son más resistentes a la hora de ser replantados.

Asimismo, el ex "Pelotón" afirmó que "las tallas aburren y achacan. Me sentía con la autoestima disminuida y menos atractivo".

"Me va a crecer este pelo que me pusieron y al poco tiempo se caerá. Sin embargo, en ese mismo sitio va a salir más pelo fuerte. Voy a quedar con la tremenda cabellera", dijo al medio.