Juan Pablo Queraltó relató la "película de terror" que vivió tras robo de su auto

El periodista de Chilevisión Juan Pablo Queraltó fue víctima de un violento robo y agresiones durante la mañana del martes cuando iba camino a su trabajo.

Un grupo de delincuentes le hicieron una "encerrona" en plena autopista, donde cuatro desconocidos lo amenazaron y golpearon.

"Yo venía hablando con mi papá por teléfono porque lo hago todas las mañanas. Siempre tomo la autopista Nororiente y después la 5 Norte hacia Santiago, pero cuando empiezo a hacer el cambio de carretera, en el giro, veo un auto Toyota cruzada en la calle. Ahí uno piensa o les tiro el auto encima o retrocedo. Yo frené y traté de retroceder pero entre los nervios el auto me quedó paralizado", contó a LUN.

"Ahí veo que cuatro tipos se bajan del auto, a cara descubierta, y dos de ellos me apuntan con armas. Fue como la peor película de terro que te puedas imaginar. Antes de eso no vi nada sospechoso por que iba hablando. No sé si me venía siguiendo, no hay claridad de eso", complementó.

Luego, explicó lo que vino. "Los tipos fueron muy violentos. Traté de tomar mi celular y uno de ellos me pegó con la pistola en la cabeza y me botó al piso. Me decían devuelve el celular y me pegué con el cemento. Sentí que me arrastraron, por eso tengo unos pelones en la cabeza, y que me di una vuelta de carnero hacia atrás. De repente vi el neumático al lado mío y ellos se subieron al auto. Pensé estos gallos me van a atropellar, así es que me tiré para el lado y los vi arrancar. Todo esto en segundos".