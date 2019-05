Juan Pedro Verdier reflexionó tras la formalización contra sujetos que robaron imágenes de Karen Bejarano

Este martes formalizaron a dos personas por el robo de imágenes privadas que sufrió hace dos años Karen Bejarano. Se trata de dos ciudadanos ecuatorianos que se les acusa por los delitos de sabotaje y espionaje informático, usurpación de nombres y usurpación de documentos privados.

En conversación con LUN, Juan Pedro Verdier reflexionó sobre esta audiencia, contando los difíciles momentos que vivió, como una depresión crónica aguda y trastorno de estrés postraumático.

"En mi caso se adjudica a la masividad y al hecho de que todo el mundo que quiso habló del tema y nosotros tuvimos que quedarnos callados. El daño que nos produjo a nosotros como familia, a mi hijo, el de daño en redes sociales, fue muy grande".

Consultado sobre cómo se dio cuenta después de dos años, fue claro. "Nosotros nos fuimos de viaje porque no podía parar de estar mal, la idea era relajar la mente, pero la verdad es que durante el viaje hubo muchas instancias de crisis, que yo no sabía que eran crisis, no sabía de qué se trataba. Llevaba mucho tiempo mal y mi familia averiguó todo y me llevó a este lugar".

Finalmente, habló del apoyo de Karen. "Tengo a la mejor esposa del mundo y nada ni nadie va a afectar el inmenso amor que le tengo. Exijo que se nos respete como familia y se permita a la justicia seguir con los pasos necesarios para que esto nunca más le ocurra a nadie, por eso espero que sea una pena ejemplificadora y se muestre que este tipo de cosa no se pueden hacer".