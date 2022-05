Juicio Amber Heard - Johnny Depp: Kate Moss testificó sobre incidente de caída de escalera

La modelo inglesa Kate Moss se presentó como testigo en el juicio que enfrenta a Amber Heard con Johnny Depp sobre un incidente que la actriz había mencionado previamente.

Moss solo pudo testificar en el juicio como testigo luego de que Heard contara una pelea con Depp en la que ella golpeó al actor. "Vi a mi hermana pequeña de espaldas a las escaleras y Johnny se balancea hacia ella. No dudo ni espero. Instantáneamente pienso en Kate Moss y las escaleras, y lo golpeo" había dicho la actriz de "Aquaman".

Al testificar de forma remota desde Londres, Moss, que tuvo una relación con el actor entre 1994 y 1998, cuestionó el relato de Heard sobre el incidente y negó que él la hubiera empujado por las escaleras.

"Cuando salí de la habitación, me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda", testificó Moss. "Y grité porque no sabía lo que me pasó, y tenía dolor. (Johnny) regresó corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica", dijo la inglesa.

Moss no dio más detalles sobre el episodio y su testimonio duró solo un par de minutos ya que los abogados de Heard decidieron no contrainterrogarla.