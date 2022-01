Julia Fernandes denunció graves hechos en hotel: Fue grabada desnuda y le robaron

La modelo Julia Fernandes se descargó mediante Instagram contra el lujoso hotel brasileño Malai Manso Resort, denunciando que alguien la filmó cuando estaba desnuda en el baño y que, además, le robaron.

"Me estaba duchando y cacho por la ventana del baño que había un teléfono, pusieron un teléfono para grabarme", acusó la ex chica reality en sus historias de Instagram.

La figura televisiva que reside en Chile mostró su impotencia por la vulneración de su intimidad y lamentó: "nunca en mi vida lo pasé tan mal en un lugar, estuve a punto de llorar".

"Es horrible, primero me filmaron desnuda en el baño, yo vi la cámara y empecé a gritar, me filmaron sin ningún tipo de seguridad", dijo mientras se aseguró de "funar" al hotel por redes sociales.

Pero las cosas no quedaron ahí: "Después fui a mi habitación y me robaron (...) no tengo problema en decirlo, me robaron mi vibrador, estoy enojadísima".