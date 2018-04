Julia Fernández salió en defensa de antiguo calendario calificado de machista

En el ojo del huracán están unas fotografías que la ex chica reality Julia Fernández se tomó para un antiguo calendario. En las últimas horas, una serie de imágenes correspondientes a una campaña de la empresa Watts se han viralizado en redes sociales y han sido blanco de críticas por parte de diversos colectivos feministas.

¿La razón? Se le recrimina a la compañía que se sigan utilizando modelos con poca ropa para promocionar sus productos.

Es por eso que Julia Fernández utilizó sus redes sociales para salir en defensa del trabajo que realizó en 2016 junto a Aylén Milla y Vanessa Borghi.

"Estoy cansada de la mujer machista, moralista y envidiosa que trata de ser correcta y solo termina cagándola más aún", disparó en Instagram.

La brasileña agregó que "es mi cuerpo y yo hago con él lo que me de la gana. ME encanta ser sensual, me encanta sacarme fotos así".

"Yo soy mujer y soy intependiente, yo lucho por la libertad. Somos modelos y trabajamos con el cuerpo. Quiero hacer lo que me de la gana con mi cuerpo sin ser juzgada", puntualizó.

Finalmente, mandó a sus críticas a "parar de tomar piscolas todos los días para que tengan un cuerpo mejor".