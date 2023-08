Julio César Rodríguez respondió a Kel Calderón tras indignación por comentario: "Nunca me burlaría de la gente"

Un par de días atrás, ciertas palabras del animador de "Gran Hermano", Julio César Rodríguez, provocaron críticas por parte de la influencer Kel Calderón, y ahora, él salió a aclarar la situación.

Todo comenzó cuando la egresada de derecho se volcó a su cuenta de Twitter para acusar un supuesto menosprecio por parte de JC, quien en el capítulo del lunes del reality no puso atención a los comentarios de la gente.

"Chao a Twitter, que les vaya bien. Seguimos", lanzó entonces Rodríguez sobre los reclamos en redes sociales sobre la actitud hostil de lucas a Pincoya, situación que indignó a Kel.

"Plop con cómo se burla JC de la gente que comenta el reality por Twitter... Al menos yo no había visto eso antes... ¿Para qué seguirlo viendo, cabros?", opinó después la influencer.

¿Qué le respondió Julio César Rodríguez a Kel Calderón?

Recientemente, el animador escribió una extensa publicación en Instagram para explicar la situación, que él mismo remarcó que fueron "muy replicadas por los medios".

"Estimada @k3lcalderon te doy una respuesta pública, pese a que tengo tu número móvil, debido a que tus comentarios han sido públicos y muy replicados por los medios que no paran de llamarme. Te hablo por mi cuenta de IG porque no tengo y nunca he tenido Twitter", introdujo Julio César.

"El otro día dije 'Chao a Twitter, que les vaya bien, seguimos' y solo eso parece que bastó para que lo interpretaras como una burla a la gente. Te quería aclarar que nunca me burlaría de la gente que conversa en un formato que ni siquiera tengo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julio César Rodríguez (@jcrodriguezoriginal)

En la misma línea, comentó que "entiendo que hay grupos muy activos, algunos favorables y otros contrarios a los jugadores de Gran Hermano y se encienden las pasiones", agregó.

Igualmente, explicó "ese día entendimos que estaban muy activos y por eso me despedí de ellos de esa forma. Para que siguiéramos en los días que vienen activos y participativos como siempre".

"Te concedo que mi tono provocador te puede llevar a una interpretación diferente. Pero siempre con el ánimo de jugar, pasarlo bien y contraponer visiones", agregó.

Finalmente, se refirió al llamado de la hija de Raquel Calderón para no ver el programa: "Solo algo, Kel, me preocupa: Tu llamado a no ver mas el programa, a la cancelación del otro. Yo podría disentir de ti o no compartir una frase o disgustarme por una opinión tuya, pero nunca, nunca, nunca llamaría a cancelarte o a dejar de seguirte o a no ver tu contenido. Además entendiendo que es tu trabajo, te envío un abrazo y sabes que te tengo mucho cariño y aprecio", cerró.