Julio César Rodríguez rompió el silencio tras supuesto quiebre con Camila Nash

Julio César Rodríguez se refirió al supuesto quiebre de su relación amorosa con Camila Nash, lo que trascendió luego que ella borrara todas sus fotos juntos de su cuenta de Instagram.

Abordado por "Muy Buenos Días", el animador aseguró no estar soltero, aunque no quiso confirmar si seguía junto a Nash. "Estoy muy comprometido", admitió.

Según el matinal, desde hace unas dos semanas el conductor de Chilevisión se reunió en varias oportunidades con Laura Prieto, su ex pareja, presuntamente para volver a estar juntos.

Dichas afirmaciones, no obstante, fueron desmentidas por el mismo Rodríguez: "No, eso sí que es mentira. Ya no inventen".