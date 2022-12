Julio Jung recordó su compleja adicción a las drogas: "Estás enfermo y no lo reconoces"

El actor Julio Jung Duvauchelle recordó la compleja adicción a las drogas que padeció durante su adolescencia y de cómo este proceso marcó el resto de su vida.

Jung fue el invitado del más reciente episodio de "Todo por ti" de Canal 13, donde también estuvo presente su madre, la actriz María Elena Duvauchelle. Allí ambos recordaron este duro momento.

"Me puse rebelde, me puse hueón derechamente. Caí en las drogas a los 17, 18. No fue fácil, uno no lo asimila, uno está enfermo y no lo reconoce", explicó el actor, que había llegado a Chile tras haber nacido y pasado su infancia en Venezuela.

Específicamente el actor comenzó a consumir cocaína, una droga que "te cambia la cabeza, te sientes dueño del mundo y te pones agresivo y prepotente".

Incluso recordó un episodio relacionado a una sobredosis: "Me había pegado un carrete muy intenso la noche anterior. Tenía algo en el velador, desperté, consumí, fui al baño, me duché, me vestí, consumí, llegué al portón, consumí, llegué a mi trabajo en la Feria del Disco pegado en el techo. Era Navidad, estaba lleno y colapsé por un dolor muy intenso en la base del estómago", dijo.

Debido a esta enfermedad el actor fue ingresado a rehabilitación por sus padres. "Me llevaron engañado, me dijeron que íbamos a un psiquiatra", recordó. "Fui un estúpido porque cuando me di cuenta, lo primero que hice fue mirarlos y pensar '¿a dónde me trajeron viejos, estupidos?', pero yo fui un estúpido", agregó.

"Le pegué un empujoncito"

Esta adicción a las drogas y el proceso de rehabilitación, que duró aproximadamente 6 meses, le trajo problemas con su madre, quien año antes se había separado de su padre, el actor Julio Jung. "Tuvimos peleas fuertes, le grité, hasta le pegué un empujoncito", confesó el artista de 44 años.

"Es lo más doloroso que yo he tenido en mi vida, pero fue lo mejor. Es una gran prueba", replicó María Elena Duvauchelle.

"Mi vieja lo pasó muy mal en esa época, pésimo. Pero se lo agradezco. Siento que soy quien soy hoy en día gracias a todo este proceso que pasé con mi mamá al lado. Salí y no he vuelto a caer nunca más", concluyó Jung.