Junior Playboy contra Nano Calderón: "Debes estar en la cárcel, apuñalaste a tu propio padre"

Toda una polémica se armó en redes sociales entre el ex chico reality José Luis "Junior Playboy" Concha y el mediático hijo de la familia Argandoña, Hernán "Nano" Calderón.

Todo comenzó por un video que publicó Junior en respuesta a críticas que realizó Raquel Argandoña, en el programa "Zona de Estrellas", debido a la nueva faceta del ex participante de realitys en la lectura de cartas y como presunto "vidente".

"Este video va para la señora Raquel Argandoña... Cuando alguien trata de burlarse de Junior Playboy, se está burlando de Chile entero. Señora, en vez de preocuparse de mí, preocúpese de su hijito porque ahí yo no veo sana la cosa", lanzó.

Junior siguió con duras palabras a toda la familia Argandoña: "Ustedes no son patrones, no son los jefes de la verdad y la razón. Usted tiene que saber medir su vocabulario. Preocúpese de su hijo no más, aléjele todos los cortacartones que tenga por ahí. El que necesita ayuda es su hijo, Nano Calderón".

"Su hijo no funcionó como cantante. Marcianeke lo hizo mierda. Para lo único que sirve es para hacer el 'muñeco de Chucky'. Preocúpese de su hijo. Intérnelo", agregó.

LA RESPUESTA DE "NANO" CALDERÓN

En el mismo video, Nano Calderón le escribió de forma pública a Junior Playboy: "Te invito a hacerte hombre y decírmelo a la cara en vez de andar hablándole mal a una mamá de su hijo. Bien viejo estay pa nunca haber logrado algo, sigue regalando risa que el papel de payaso es lo unico que vay a lograr en la vida".

Ante ello obtuvo inmediata respuesta del ex "40 ó 20", quien sentenció: "Debes estar en la cárcel, eres un peligro, te lo digo en serio. Noto amplio desequilibrio mental en tus acciones, las cartas hablan".

Luego, Junior siguió con sus fuertes dichos en una transmisión en vivo por Instagram: "No estamos pal show de ustedes. Ustedes no son la gran socialité de Chile, han vivido de puro escándalo y espectáculo. Toda la familia. Han lucrado vendiendo su vida. Tú apuñalaste a tu propio padre en la mano, y me vení' a hablar a mí ¿Con qué moral? Si eres una persona desequilibrada, enferma. No es normal lo que tú hiciste".