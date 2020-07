Junior Playboy pide indemnización por episodio en TVN: "El daño que sufrí no prescribe"

Fue en 2013 cuando Junior Playboy fue parte del programa "Juga2", conducido en ese entonces por José Miguel Viñuela, en el que el ex chico reality tuvo que oler un trasero en una pieza oscura.

Luego del incidente de Viñuela con el camarógrafo (quien demandó al conductor), José Luis Concha, alias Junior Playboy, afirmó que quiere tomar acciones legales, pese a que el incidente en TVN prescribió.

"El daño que hicieron es irreparable, mi familia también salió afectada. Fui humillado, me destruyeron", dijo a La Cuarta.

"Si en tribunales no me pescan, voy a ir con mi gente a protestar fuera afuera del canal, a poto pelado, para que vean lo que se siente. Yo no lo merecía. El daño que sufrí no prescribe", agregó el ex chico reality.

Concha además dice que "me pusieron un silenciador para que no los demandara en el momento" y ahora pide "indemnización y que bajen esos videos".

"Las disculpas ya no sirven. En todos lados me gritan 'chupapo...'. No hay comparación entre un corte de pelo y 'olorosar' un poto. Y yo más encima le di un beso", expresó.