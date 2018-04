Junior Playboy: Sufrí discriminación al postular como chofer de Transantiago

Fiel a su estilo, Junior Playboy contó que sufrió discriminación al momento de buscar trabajo como chofer de Transantiago en un momento que estuvo alejado de la televisión.

Invitado a "Mentiras Verdaderas", el ex chico reality contó que realizó un curso de tres meses y no faltó ningún día.

"Quedé, me felicitaron y me entregaron un cartón. Tengo todas las licencias para manejar", señaló.

Tras eso, fue a una empresa ubicada en Santiago centro, dejó todos los papeles, le dijeron que lo iban a llamar pero no lo hicieron.

"Pasaron tres meses, fui y les pregunté por qué no me han llamado. 'Ordenes de arriba dicen que usted no puede estar aquí', me dijeron. ¿Será por qué soy Junior Playboy?", contó en medio de la incredulidad de Eduardo Fuentes.

"Se me cayeron mis lágrimas...", complementó Junior Playboy.