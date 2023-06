Karen Bejarano quiere cambiarse el nombre: "No me siento cómoda usándolo"

Tras anunciar su regreso a la música con canciones antiguas regrabadas, Karen Bejarano expresó su deseo de cambiarse el nombre legalmente.

"Yo soy Karen Paola, mucho más que Karen Bejarano. De hecho, yo partí a los 17 años siendo Karen Paola, por ende llevo muchos años más de mi vida siendo Karen Paola", dijo a La Hora.

La cantante, recordada por su primera participación televisiva en "Mekano" dijo sentirse "mucho más cómoda con mi nombre artístico que con el nombre que está en el registro civil".

"Ya no quiero seguir siendo Karen Bejarano, quiero ser Karen Paola. A mí la gente me conoce por Karen Paola, nadie me dice Karen Bejarano (...) No me siento cómoda usando ese nombre, me siento más yo siendo Karen Paola, que es la cabra que canta y que está preocupada de sentirse feliz, que la Karen Bejarano que ha tenido una vida muy complicada, que ha tenido que pasar por muchas cosas difíciles", relató.