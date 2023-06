Karen Bejarano relató cómo fue vivir la crisis de pánico que la dejó internada: "Mi hijo me ayudó a respirar"

Karen Bejarano entregó detalles de cuando fue internada en un hospital psiquiátrico debido a una crisis de pánico.

La animadora fue la última invitada al podcast "Hazte Ver", donde contó que había intentado ignorar lo que vivía, pero le terminó afectando".

"Fueron muchos años que yo guardé muchas vivencias, dolencias que eran traumas y que, por ignorancia, por no conocer de salud mental, pensaba que uno podía vivir con eso, pero al final te explota en la cara y tienes que hacerte cargo", relató.

Cuando vivió esta crisis de pánico, su hijo fue clave para contenerla: "Tengo flashes del momento, no me acuerdo en un 100%, solo sé que mi hijo me ayudó a volver a respirar, me hizo ejercicios de respiración hasta que llegó Juan (su esposo) y me llevaron a urgencias".

"Me dio esta crisis y ahí boté y como que vomité información, salió todo. Yo no quería que se enterara mi marido, mis hijos. Y se enteraron de la peor forma, que fue con una crisis de pánico y obviamente yo terminé internada", reflexionó.

Escucha el capítulo: