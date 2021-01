Karen Bejarano y su regreso al "Mucho Gusto": "Me pilla mucho más sana"

"Es reencontrarme con gente que uno quiere como si fuera familia", sostuvo Karen Bejarano tras regresar al "Mucho Gusto".

Dichos que los dijo a LUN, en donde habló de la "nueva Karen" comparada a la que fue despedida en 2017 del espacio.

"Estaba muy perdida en ese tiempo, tenía una vida muy caótica y mi cabeza no estaba bien. No estaba lo suficiente preparada emocionalmente para trabajar todos los días en un programa que necesitaba mi completa atención. En ese entonces no lo supe manejar. Se detonaron momentos complejos de mi vida en esa época. No estaba disfrutando mi trabajo ni haciéndolo bien. Ahora volver me pilla mucho más sana, madura, reposada, más en calma, más grande en muchos sentidos"

Al ser consultada si existe algún tipo de rencor por su despedido, fue clara. "Al revés, yo estoy agradecida de todos los lados donde he estado. El "Mucho gusto" fue una escuela donde supe bien lo que es trabajar en un matinal... Los programas de TV son como un equipo de fútbol, cuando alguien sirve está de titular siempre y cuando alguien no está bien tiene que ser sacado. Siendo franca, yo en ese momento estaba perdida así que no fue algo injusto ni una mala decisión, y a mí me sirvió un montón para crecer".