Karol Lucero asegura que fue marginado de la Teletón: "No me llamaron más"

El ex animador de TV Karol Lucero reveló que fue marginado de las campañas solidarias de la Teletón, luego de que en 2019 comenzara a ser objeto de diversas funas y burlas en redes sociales.

En el programa "PH", que se emitirá este viernes en Chilevisión, Lucero aseguró que de la Teletón "yo no me auto margine, me marginaron y es algo que todavía no entiendo".

"Recuerdo que tuve una reunión con la producción de la Teletón del 2019 y usaron estas palabras: "no nos sirve que estés este año con nosotros". Ahí entendí que la Teletón es de todos, mientras no te funen", sostuvo.

Durante años Karol Lucero fue uno de los rostros televisivos más activos en la campaña de la Teletón. El ex Mega y Chilevisión no solamente era parte de la transmisión televisiva, si no que participaba durante todo el año en actividades ligadas a la institución.

"Yo pedía permiso en la radio, y en el canal para ir, sin goce de sueldo. Conozco todos los institutos. En 2018 estaba presentando artistas en el estadio nacional, en el 2019 desaparecí", agregó.

"La Teletón es sólo cuando les sirves", remató.

Karol asegura que vivió en una mediagua

La Teletón no fue el único contacto que Lucero perdió a raíz de las funas en su contra. "En ese minuto me trajo muchos problemas, hicieron que marcas dejaran de trabajar conmigo", dijo.

"Yo llevo cuatro años sin trabajar, pero siempre fui muy precavido, ahorré, invertí, si no me hubiera preparado, no sé cómo estaría hoy en día enfrentado las cosas", complementó.

Al respecto Karol Lucero contó que aprendió a superar las adversidades antes de su vida televisiva ya que "yo vivía en una mediagua".

"En estas épocas de invierno, yo tenía como 16 frazadas, era todo de cartón, entonces se mojaba y quedaba todo húmedo. El techo era de lata y la lluvia sonaba muy fuerte. Pero esto siempre me inspira a querer darle un mejor techo a mi familia", resaltó.