Karol Lucero: "Las funas son innecesarias y desvían el movimiento social"

En su retorno a la televisión, luego de salir de pantalla en pleno estallido social, Karol Lucero se descargó por las críticas y "funas" que ha recibido tanto en las manifestaciones sociales, con carteles, insultos, gritos y cánticos, como en redes sociales.

"La vida me ha ido preparando para situaciones como estas", afirmó el ex conductor de CHV y Mega en entrevista con el programa Mentiras Verdaderas (La Red), donde negó las acusaciones en su contra: "El 'degenerado' es una ofensa, y nunca me he visto envuelto en una denuncia".

"Era difícil ver a mis papás, a mi abuelita, que estaban muy mal con la situación. No lo entendían, mi abuela sobre todo. Me decían que no saliera a la calle, se preocupaban", expresó Lucero (32).

"Fuimos criados en una sociedad machista. Cometí muchos errores, pero aprendí y los asumí; pero el tema de las funas son innecesarias y desvían el movimiento social", añadió.

Sin embargo, el ex "chico Yingo" también bromeó con el asunto: "Cuando dicen 'chúpalo' ni siquiera piden por favor, jajajá".

"Una nueva Constitución no va a generar los cambiamos que queremos"

En la conversación, Lucero -también conocido por su antiguo nombre artístico Karol Dance- abordó distintos aspectos del acontecer nacional, enmarcado en la crisis social.

"El estallido era necesario para conseguir muchas cosas, pero el camino siempre es la paz. El saqueo no tiene sentido. Es tremendo lo que está ocurriendo, ojalá se logre la unidad lo antes posible", aseveró.

En este sentido, en relación al plebiscito del próximo 26 de abril, donde los chilenos decidirán si cambian o mantienen la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), Lucero aseguró que "una nueva Constitución no va a generar los cambiamos que queremos", aunque dijo que de igual manera sería positivo cambiarla.