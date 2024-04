Karol Lucero reaccionó con molestia a mención de Faloon en "Ganar o Servir"

Con molestia reaccionó Karol Lucero a la mención que hizo sobre él Faloon Larraguibel en el reality show "¿Ganar o Servir?".

El comunicador y la chica reality tuvieron un mediático romance durante la época del programa "Yingo", dato que sorprendió a Gala Caldirola dentro del encierro. "No te pega nada", le dijo la española sorprendida al saber de la relación.

Luego la conversación avanzó y Faloon Larraguibel recordó el episodio en el que Lucero fue acusado de recibir sexo oral mientras hacía un programa de radio, hecho que él negó asegurando que se trataba de una persona "arreglando cables".

Nuevo vídeo del mamón a Karol Dance pic.twitter.com/iFkBHP5O9A — Don Seregios (@DonSeregios) March 29, 2018

"Lo que hizo, de estar conduciendo su programa de radio mientras estaban haciéndole otra cosa. Esa hueá (sic) no puede ser, él siendo un hombre tan inteligente", dijo Faloon en el reality.

La reacción de Karol Lucero

A través de su programa digital "Un día más" Karol Lucero reaccionó a la mención de su expareja y aseguró que "Chile necesita mejor educación, pero educación de esa que viene de la casa".

"A mí me enseñaron algo que no se aprende en la universidad, ni en un doctorado: yo nunca hablo de personas que no están en un lugar. En un reality show donde hay 15 participantes, con un casting extraordinario, ¿por qué tienen que hablar de la vida de otra persona que no está?", cuestionó Lucero.

Además indicó que por "cuando a mí me han preguntado en estos 12 años que ya no estoy junto a Faloon, jamás me refiero a ella, ni a sus situaciones, ni nada".

Finalmente recordó el reciente episodio de violencia que Larraguibel vivió con Jean Paul Pineda y aseguró que esa "fue la última vez que me referí a ella, para condenar un acto de violencia que vivió".