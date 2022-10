Karol Lucero y acusaciones de estafa piramidal: "Fui un alumno engañado, duermo tranquilo"

El ex animador de televisión Karol Lucero se defendió de múltiples comentarios en redes sociales que apuntaron a una supuesta estafa piramidal y criticaron su relación con la cuestionada IM Academy, empresa que en Chile fue puesta bajo la lupa de los entes reguladores en 2020.

"Yo fui un tipo que caí en esa mentira, nada más", escribió Lucero. Según su relato, estuvo sólo un mes junto a ellos para aprender de inversión en criptomonedas, un tema en el que sigue hasta hoy.

Y de cuando eso q mencionas es mío? yo fui un tipo que también caí en esa mentira nada mas, no andes inventando. Estuve un mes en esa “academia” intento aprender algo nuevo en pandemia. Ahí quedo el not check 😂 — Karol Jesús Lucero V. (@Karol_LuceroV) October 9, 2022

La presunta academia actualmente acumula miles de denuncias en España, donde medios como Business Insider la llaman una "criptosecta" y afirman que es investigada por los delitos de estafa y asociación ilícita.

Lucero también fue asociado a Káiser Group, donde los usuarios lo acusan de invitar a sus seguidores a unirse a cambio de dinero. Sin embargo, ahora se desmarca de aquello: "pensé que enseñaban y solo buscaban reclutar gente. Incluso sigue funcionando y no tienen problemas con la ley en Chile. Y para mí no debería funcionar", aseguró.

En esa línea, el locutor desafió a sus críticos a que encuentren alguna denuncia formal en su contra. "Fui un alumno engañado (...) No hay nadie que me acuse de haberlo estafado. Duermo tranquilo", expresó.

Pero si todo lo que publicas ocurrió en el breve periodo que mencioné, fui un alumno engañado. Ustedes dijeron que IM era mia, quedo demostrado con sus propios argumentos q era MENTIRA y lo más importante NO HAY NADIE que me acuse de haberlo estafado. Duermo tranquilo🤡 #TDFW 🤗 pic.twitter.com/WSN3KmHB8w — Karol Jesús Lucero V. (@Karol_LuceroV) October 12, 2022

Jajaja pero bro… no estás leyendo q esa cuenta de un NN me imputa un delito, como quieres q responda a wns que ni conozco que me hostigan y hacen cyber bullying hace rato? Empatiza un poco. Es fácil opinar sin saber ni vivirlo. Saludos Juan 🙌🏻 — Karol Jesús Lucero V. (@Karol_LuceroV) October 10, 2022

Jajajajaja uno es inocente hasta q se demuestra lo contrario, no debo demostrar que No he engañado, debes demostrar que yo engañe a alguien. Te desafio busca solo a UNA, no 2 ni 3, solo UNA persona que diga que yo lo estafé y se acaba la discusión. De lo contrario MIENTES.🤡🤡🤡 — Karol Jesús Lucero V. (@Karol_LuceroV) October 9, 2022