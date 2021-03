Katherine Orellana reflexionó acerca de sus diversos excesos: "Se fue de las manos"

La vida de Katherine Orellana ha estado marcada por varios episodios, de dulce, agraz y excesos. De eso reflexionó en una entrevista con Martín Cárcamo.

Fue en "De tú a tú", donde contó que hace 8 meses está viviendo con su hijo nuevamente, tras independizarse.

"Me sentí en el suelo. La única forma que me hizo entender fue arrodillarme y verme tan así, ni con 100 pesos en los bolsillos, así pata. Sin ni uno, tirada, sin mi papá, sin mi mamá, sin mi hermano, sin mis amigos, porque los amigos buenos que tenía ya estaban chatos de que me mandara puras cag***s. Me arrodillé y le pedí a Dios con todas mis fuerzas. Le entregué mi vida a Dios", señaló en referencia a sus problemas con el alcohol y las drogas.

Sobre eso, profundizó respecto al tema luego de dejar "Rojo". "No seguí trabajando. Seguí pensando que las cosas iban a llegar en bandeja de oro. Y se me fue de las manos. La plata que había juntado se fue. Ahí probé la droga dura. Cocaína".

"Estaba haciendo dos cosas a la vez: estaba trabajando en eventos y estaba consumiendo, durmiendo poco. Y siendo mamá. Facundo andaba conmigo para todos lados, le pagaba a una nana que me ayudaba. Me pasó la cuenta cuando me cansé. El cuerpo se te cansa. Me vino como una post depre de cansada de tanto carretear. Partía en la mañana, haciendo el aseo y tomando vodka. Iba a dejar a Facundo al jardín y llegaba a la casa a tomar vodka y así todo el día. Era como una estabilidad ebria. Cuático. Es como estar atrapada, como que te das cuenta, pero no cachai cómo salir, pero en realidad no quieres salir. Era desproporcionado el alcohol que tomaba", sostuvo.

"El momento más complejo fue cuando estaba con mi ex y me llamó mi hijo, y me dijo 'mamita te extraño' y se puso a llorar y mi mamá lo retó. Le dijo 'no llore mijito, si yo estoy aquí para confortarlo'. Ahí me sentí mierda, mierda como mujer. Me dije '¿cómo estoy con un hue*** en vez de estar con mi hijo?' De ahí tomé mis cosas y me fui donde mi mamá. Le dije que me quería devolver a la casa, y me dijo que sí. De todos los cag***s que hice, ese llamado me quebró el saque", reflexionó.

