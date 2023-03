Katherine Orellana se sincera sobre su lucha contra el alcoholismo: "Nadie me juzgó"

La exparticipante de Rojo, Katherine Orellana, ahondó en su adicción al alcohol en el programa "Sígueme y te sigo" de TV+ y su camino hacia la rehabilitación.

Reveló que tomaba entre cuatro a seis litros diarios de vino. Incluso, manifestó que llegó a momentos en los que pensó en terminar con su vida. "Yo soy alcohólica y voy a ser alcohólica toda mi vida", aseguró la cantante.

"Ya estaba hecha pebre, me sentí muy sola, porque me iba mandando condoros tras condoros, subía cosas a Instagram, me retaba la gente por subir tantas cosas", rememoró Orellana, quien estuvo internada cuatro meses.

Aunque la cantante relató el momento que asistió a pedir ayuda: "Llegué ebria al centro y me dejaron descansar, dormir, comer, me apapacharon (...) nadie me juzgó, nadie me criticó".

"A mí me enamoró (mi tratamiento) porque es un tratamiento cognitivo conductual. Te informan de tu enfermedad, te van conteniendo en el mismo dolor emocional y el conductual es el cambio de la conducta".

Asimismo, recordó cómo reaccionó su cuerpo a la abstinencia. "El primer día me desmayé como dos veces, el segundo día, no me desmayé tanto, el tercer día, ya estaba tiritona, cuarto día, me ayudaban a tomar el té", expresó.