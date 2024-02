Katherine Orellana volvió a rehabilitación: "Todos los días uno se tienta"

La cantante Katherine Orellana se encuentra internada en un centro de rehabilitación para tratar su alcoholismo.

En conversación con Lun desde el recinto ubicado en Talagante, la intérprete contó que se sometió a este tratamiento en noviembre de 2023, que había hecho una pausa por la enfermedad de su madre y que lo había retomado a fines de enero pasado.

"Necesitaba internarme porque llevaba más de la mitad de mi vida tomando demasiado alcohol", dijo Orellana (41), quien tiene acceso a su teléfono celular una vez a la semana y puede recibir visitas de su hijo los días miércoles y domingo.

La lucha diaria de Kathy Orellana

No es primera vez que la cantante admite públicamente su alcoholismo. Pese a ya haber estado en rehabilitación a fines de 2022 y al tratamiento actual, confiesa que "todos los días uno se siente tentado porque esta es una enfermedad para toda la vida, yo no puedo decir que gracias a la rehabilitación nunca más me van a dar ganas de tomar o de consumir".

Para manejar esos impulsos, durante los meses que ha estado sometida a esta internación Katherine Orellana aprendió "mecanismos para poder controlar esa ansiedad y canalizar la energía de una mejor forma".

Gracias a ese trabajo la cantante asegura que "hoy soy otra mujer, llegué aquí con muchas caretas. Me veo una persona muy fuerte y resiliente, pero en definitiva lo que hace el tratamiento es desarmarte y armarte nuevamente".