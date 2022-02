Kathy Griffin celebra estar libre de cáncer: "Sacudiendo mis senos y mi trasero"

Kathy Griffin a usado su cuenta oficial de Twitter para celebrar que se en encuentra libre de cáncer.

La comediante compartió un gracioso video nadando desnuda para confirmar que su cáncer de pulmón se ha ido: "¡La exploración de cáncer de pulmón de 6 meses está LIMPIA! No más #cáncer", tuiteó Griffin. "Y sí, estoy nadando desnuda en la piscina mientras sacudo mis senos y mi trasero. ¿Y QUÉ?", dijo junto al registro.

Kathy habló de su estado de salud en agosto de 2021, Griffin le dijo al presentador Jimmy Kimmel durante su participación en Jimmy Kimmel Live , que se había sometido a una cirugía exitosa. Meses después, durante su aparición el 30 de noviembre en el programa nocturno, anunció que no tenía cáncer .

"¡Estoy libre de cáncer!", exclamó Griffin mientras la audiencia del estudio vitoreaba y aplaudía.

"Me operaron, no vas a creer esto, así que nunca fumé, pero tuve cáncer de pulmón. En agosto, me extirparon la mitad del pulmón izquierdo. Ni siquiera estoy bromeando", le dijo a Kimmel en aquella ocasión mientras esperaba la evolción definitiva de la enfermedad.

6 month lung cancer scan is CLEAN!!! No more #cancer. And yes, i’m skinny dipping in the pool while shaking my boobs and butt. SO WHAT? pic.twitter.com/8UQSa3iTtU