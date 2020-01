"Por los últimos años, me han conocido como el 'Ken Humano', pero siempre me he sentido como 'Barbie', y me siento genial de revelarlo", confesó Rodrigo Alves, el brasileño-británico que se hizo famoso en internet tras más de 70 cirugías a su cuerpo. Alves mostró las primeras imágenes de su transición luego de una entrevista con Daily Mirror, en la que se atrevió a identificarse como una mujer transgénero.

