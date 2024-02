Kenita Larraín recordó entre lágrimas fallido matrimonio con Iván Zamorano

Al cumplirse 20 años de la cancelación de su matrimonio con Iván Zamorano, Kenita Larraín revivió el polémico quiebre.

En el programa "Sígueme", donde la exmodelo es panelista junto a Daniella Campos, recordó el acoso mediático que sufrió al terminar su relación con el astro del fútbol poco antes de la ceremonia, noticia que trascendió un día antes de esta.

"En ese momento, era la mala de la película si no me casaba", partió diciendo. "La prensa, en ese minuto en un país machista, me hicieron trizas, era la mala".

Bajo esta línea, la numeróloga reflexionó que, con el pasar de los años "es como decir qué bueno que la mala de ese momento tomó esa decisión para que cada uno pudiera tomar su propio camino, en forma separada, ser felices y formar nuestras familias".

"Yo siempre era la mala de la película y eran tantas, pero tantas versiones que te llegaban a descalificar. Tuve un aguante, por eso me caen lágrimas, por todo lo que aguanté. Fue heavy", confesó conmocionada.

Asimismo, la también ingeniera comercial rememoró duros episodios dentro de su romance con el exfutbolista, asegurando que hoy en día "no aguantaría que nadie me zamarrée, ni que me maltratara, porque diría 'hasta acá llegamos'. Sabría poner los límites".