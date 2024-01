Kevin James recreó su foto viral y recordó el momento en que se la tomaron

El actor y comediante Kevin James fue el último entrevistado en el programa "The Tonight Show" de Jimmy Fallon.

Obviamente, el actor fue consultado sobre una fotografía de él que se ha convertido enun meme viral en todo el mundo. "Es muy estúpido", dijo con humor.

James contó que esta imagen es de una sesión de fotos de la serie "The King Of Queens", en el año 1998

Recordó que el fotógrafo le pidió que "hiciera cosas locas" en la sesión. "Él decía como 'sonríe, ahora como si fueras sexy, ahora como si fueras tímido', y llegué a esta posición donde yo estaba como '¿qué demonios estoy haciendo?' Y luego dije 'bueno, por favor, entierra esa'", dijo.

"Sí. No te preocupes. Nunca regresará", le respondieron.

25 años después, no deja de estar presente en una gran cantidad de memes en redes sociales.

