Kika Silva recordó el bullying que le hicieron por las papas fritas: "Me puse a llorar"

Hace unas semanas, Kika Silva se convirtió en trending topic y la conversación de muchos en redes sociales. Todo por unas papas fritas que compartió en sus redes sociales, donde expresó la facilidad con que se hacían.

Hubo muchos comentarios mala onda y despectivos por su condición social. Ahora, la ex reina del Festival de Viña rompió el silencio en una entrevista con Angélica Castro en Velvet.

"Querían huevearme y decir que yo era una cuica, tonta, pesada, que no sabía nada, que la nana me había hecho toda la vida las cosas, y jamás ha sido así, porque siempre me ha gustado cocinar, pero nunca había hecho frituras", dijo María Silva Sánchez, sin filtro en Instagram.

"Me empezaron a hacer bolsa, y durante las primeras horas, yo me puse a llorar, dije 'la cagué, qué hice', me asusté porque el celular estaba bombardeado (de mensajes), pero después me di cuenta de la situación y me empecé a reír", agregó.

Afortunadamente, todo quedó como una anécdota. "Lo gozo hasta el día de hoy; me mandaban recetas de cómo hacer pan queso, jajaja. Creo que no es momento para ponernos graves. Y, si hay alguien que quiere molestar al otro, que quiere tirar mala onda, ese otro no tiene que aceptarlo".

El momento: