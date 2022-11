Kim Kardashian se siente "disgustada y violada" tras acusaciones contra Kanye West

Tras denuncias de ex empleados de Adidas, donde apuntan que Kanye West exhibía imágenes íntimas de Kim Kardashian, cercanos a la socialité revelan que estaría "investigando" las acusaciones hacia su ex esposo.

"Kim está disgustada, se siente violada y horrorizada" dijo una fuente cercana a la también empresaria a US Weekly, agregando que Kardashian querría ver "qué fotos vieron los ex trabajadores para tener más detalles".

West, que se divorció de la estrella de reality shows en 2021, no ha respondido públicamente a Adidas tras las acusaciones. Además, ha revelado estos días sus intenciones de ser candidato presidencial, incluso ofreciendo la vicepresidencia de los Estados Unidos a Donald Trump, el controversial ex mandatario del país norteamericano.