Kit Harington fue internado en rehabilitación tras el final de "Game of Thrones"

Luego del divisivo fin de "Game of Thrones", Kit Harington ingresó a un centro de rehabilitación en EE.UU.

Sus representantes explicaron a TMZ que el propio actor "decidió utilizar esta pausa en su agenda como una oportunidad para pasar tiempo en un centro de retiro de bienestar para trabajar unos problemas personales".

Según dicho portal, el intérprete de "Jon Snow" sufrió estrés, cansancio y problemas con el alcohol, los que lo motivaron a entrar a un exclusivo centro en Connecticut después de las grabaciones y promoción de la serie.

En el documental "The Last Watch" se pudo ver la reacción de Kit a la escena final de "Jon" y "Daenerys", con lo que no pudo contener las lágrimas.

El actor declaró en varias oportunidades que necesitaría terapia para superar la serie, que ya lo afectó a nievl personal con la "muerte" y resurrección de su personaje.