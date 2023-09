Kourtney Kardashian reveló haberse sometido a una cirugía fetal de urgencia: "No estaba preparada"

Kourtney Kardashian rompió el silencio sobre su embarazo con Travis Barker, quien tuvo que posponer parte de la gira por Europa de blink-182, para acompañarla en una cirugía fetal de urgencia a la que fue sometida.

En un principio, la banda comunicó que Travis volaría de vuelta a Estados Unidos por una "emergencia familiar", lo que hizo especular a la prensa y poner los ojos en Kourtney y su embarazo. Tras esto, a los días se difundieron imágenes de la pareja saliendo de un hospital, confirmando algunas de las teorías y desmintiendo que haya dado a luz.

Dado lo anterior, la misma socialité reveló este martes que se sometió a una cirugia fetal, con una publicación de Instagram en la agredeció a los médicos, a su marido y su madre.

"Estaré eternamente agradecida de mis increíbles médicos por salvar la vida de nuestro bebé", comenzó señalando con la foto donde se ve su mano y la del músico, a quien también agradeció: "Estoy eternamente agradecida a mi marido que corrió a mi lado durante la gira para estar conmigo en el hospital y cuidarme después. Y a mi mamá, gracias por ayudarme en esto".

"Como alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo a realizar una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda comprender esa sensación de miedo", afirmó.

Y concluyó con que "comprendo y respeto completamente a las mamás que han tenido que luchar por sus bebés durante el embarazo. Alabado sea Dios. Salir del hospital con mi bebé en mi vientre y a salvo, fue la verdadera bendición".