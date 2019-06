Kylie Jenner realizó fiesta estilo "The Handmaid's Tale" y se llenó de críticas

A la familia Kardashian le encanta sorprender con sus extravagancias, sus gustos y especiales fiestas que realizan de forma muy seguida.

Por eso Kylie Jenner quiso sorprender con una celebración al estilo de la serie de Hulu, "The Handmaid's Tale". Disfrazada como una de las "criadas", toda la decoración iba a acorde con la producción.

It’s 2019 and Kylie Jenner is hosting a “Handmaid’s Tale” themed birthday party...SIS... pic.twitter.com/hNUTDDyTp4

El problema, es que esas mujeres viven apresadas bajo un sistema totalitario, que las obliga a procrear y luego ser explotadas, una trama donde en este régimen no tienen derecho alguno.

Debido a esta situación, en redes sociales criticaron a Kylie Jenner por recrear todos esos aspectos que salen en la ficción como si fuera una "broma".

Kylie Jenner haciendo una fiesta temática de The Handmaid’s Tale es darle una patada a todas las Mujeres luchando. Pinché niñita privilegiada que no entiende que en esa serie las Mujeres NO VALEN. A las Maids Las violan cada mes. Las esposas no tienen opinión. What the fuck!