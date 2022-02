La actriz Courteney Cox se sincera: "Traté de perseguir esa juventud durante muchos años"

La actriz estadounidense Courteney Cox (57) reveló las razones de haber superado su afán que tuvo en el pasado de parecer más joven, que se tradujo en notorios cambios en su aspecto que la hicieron recapacitar sobre sus decisiones.

La intérprete, reconocida por dar vida a Mónica Geller en la serie Friends, recordó los momentos en los que fue consciente de lo mucho que su apariencia original había cambiado después de someterse a intervenciones estéticas en su rostro.

En una entrevista concedida al medio The Sunday Times, Cox aseguró que a diferencia de algunos años atrás, se siente cómoda en su propia piel ahora que dejó de realizarse retoques.

"Hubo un momento en el que decías, 'Oh, estoy cambiando. Me veo más vieja'. Y traté de perseguir esa (juventud) durante años", relató tras lo cual reflexionó: "Y no me di cuenta de eso. 'Oh mierda, en realidad me veo muy extraña con inyecciones y haciéndome cosas en la cara que nunca haría ahora'", rememoró haber pensado.

La actriz añadió que hizo un click cuando sus amigos se refirieron al tema. "Porque la gente hablaba de mí, creo. Pero hubo un periodo en el que dije: 'Tengo que parar. Esto es una locura0", recordó.

"El escrutinio es intenso, pero no sé si podría ser más intenso que el que me puse", relató Courteney Cox, quien disolvió todos los rellenos dérmicos que tenía y asegura que se mantiente "tan natural como puede serlo", expresó en sus propias palabras.