La actriz Jenna Jameson reveló duro diagnóstico médico que le impide caminar

Jenna Jameson, ex figura del cine para adultos, está en el hospital y no puede caminar después de que le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré, según reveló ella misma.

El pasado fin de semana, la pareja de Jameson, Lior Bitton reveló en Instagram que estaba en el hospital haciéndose pruebas después de "no sentirse muy bien". La ex estrella porno había estado vomitando durante dos semanas antes de ir al hospital.

"Luego regresó a casa y no podía sostenerse. Los músculos de sus piernas estaban muy débiles. Así que no pudo caminar hasta el baño. Se estaba cayendo en el camino de regreso o al baño, tenía que levantarla y llevarla a la cama. Y luego, en dos días, realmente no se puso tan bien, sus piernas comenzaron a no sostenerla, no podía caminar", dijo Bitton.

Finalmente un hospital, donde se realizaron más pruebas. "Los médicos sospechan del síndrome de Guillain-Barré y han comenzado mi tratamiento con IVIG (inmunoglobulina intravenosa). Estoy en el hospital y probablemente me quedaré aquí hasta que se complete el tratamiento. Espero estar fuera de aquí pronto", dijo Jameson en Instagram.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el síndrome de Guillain-Barré es un trastorno poco frecuente en el cual el propio sistema inmunitario de una persona daña sus neuronas y causa debilidad muscular y a veces parálisis. Puede causar síntomas que por lo general duran algunas semanas. La mayoría de las personas se recuperan totalmente, pero algunas padecen daños del sistema nervioso a largo plazo.