La confesión de Javiera Contador sobre Paty Maldonado que hizo triunfar al "Mucho Gusto"

Fue en el año 2009 cuando la actriz Javiera Contador asumió la conducción del "Mucho Gusto" en reemplazo de Magdalena Montes, estando en ese rol por cuatro años y medio.

Invitada ayer martes al espacio, la protagonista de "Casado con Hijos" confesó que al principio le costó mucho llevarse bien con Patricia Maldonado.

"Hola, me dice sin mirarme", contó respecto al frío recibimiento por parte de la panelista que le dijo que ha visto a "muchas" pasar por acá.

En conversación con LUN, Contador ahondó más en este tema. "Me acuerdo que fue poco amigable. Además, ese mismo día la Paty se pone a discutir a los gritos con el director que había en ese momento (Bibiano Castelló) y encontré que había mala onda", sostuvo.

"Ella no me pescaba nada, como que yo no existía. Era raro igual porque era mi primera experiencia matinal. Me ignoró todo el primer mes", lanzó.

Finalmente todo se solucionó logrando una grata relación. "Sí, ahora nos reímos, pero al principio fue bien duro. Ella hizo un carrete en su casa y yo fui. Hicimos muy buenas migas con la Pamela Díaz, José Miguel Viñuela, la Paty y yo", cerró.

Desde que Javiera Contador apareció ayer en el "Mucho Gusto", desde las 11.07 a las 13 horas, Mega promedió 7,8; contra 5,7 de Chilevisión; 5,1 Canal 13 y 4,3 de TVN.